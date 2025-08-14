Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 407 Hồng Bàng - Phường 14, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận các yêu cầu báo giá từ phòng Kinh Doanh, thực hiện việc báo giá sản phẩm theo dữ liệu giá

- Tìm phương án thay thế sản phẩm cho phòng Kinh Doanh.

- Tổng hợp các đơn đặt hàng của bộ phận Kinh Doanh: kiểm tra lượng hàng cần mua, kiểm tra \với thẻ kho, chốt danh sách mặt hàng đặt mua từ phòng kinh doanh.

- Chốt PI/ Đơn hàng thu mua sau khi: thương lượng giá và điều kiện mua hàng tốt nhất.

- Trình PI đã hoàn tất trên cho Trương phòng/ BGĐ trước khi chuyển hồ sơ qua phòng kế toán thực hiện việc thanh toán mua hàng.

- Chuyển đơn hàng nhập đã chốt cho bộ phận Xuất nhập khẩu (XNK) để hoàn tất việc nhập hàng.

- Theo dõi thanh toán và phối hợp với Phòng Kế toán thực hiện việc thanh toán cho các nhà cung ứng.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: từ 27 tuổi trở lên

- Có từ 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Ngoại hình dễ nhìn, phong cách tự tin, chuyên nghiệp

- Sức khỏe: Tốt, đáp ứng đi công tác thường xuyên

- Thành thạo Word, Excel

- Giao tiếp được bằng Tiếng Anh

- Cẩn thận, chính xác

- Tinh thần chủ động, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 15 - 20 triệu

- Môi trường chuyên nghiệp & thân thiện.

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

- Thưởng theo hoạt động kinh doanh

- Thưởng lễ tết, sinh nhật, thâm niên, hiếu, hỉ....

- Tham gia các hoạt động hàng năm: du lịch, ngày hội gia đình, tiệc cuối

- Được tham gia đầy đủ chế độ và phúc lợi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH

