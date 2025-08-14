Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/09/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 407 Hồng Bàng

- Phường 14, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tiếp nhận các yêu cầu báo giá từ phòng Kinh Doanh, thực hiện việc báo giá sản phẩm theo dữ liệu giá
- Tìm phương án thay thế sản phẩm cho phòng Kinh Doanh.
- Tổng hợp các đơn đặt hàng của bộ phận Kinh Doanh: kiểm tra lượng hàng cần mua, kiểm tra \với thẻ kho, chốt danh sách mặt hàng đặt mua từ phòng kinh doanh.
- Chốt PI/ Đơn hàng thu mua sau khi: thương lượng giá và điều kiện mua hàng tốt nhất.
- Trình PI đã hoàn tất trên cho Trương phòng/ BGĐ trước khi chuyển hồ sơ qua phòng kế toán thực hiện việc thanh toán mua hàng.
- Chuyển đơn hàng nhập đã chốt cho bộ phận Xuất nhập khẩu (XNK) để hoàn tất việc nhập hàng.
- Theo dõi thanh toán và phối hợp với Phòng Kế toán thực hiện việc thanh toán cho các nhà cung ứng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 27 tuổi trở lên
- Có từ 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Ngoại hình dễ nhìn, phong cách tự tin, chuyên nghiệp
- Sức khỏe: Tốt, đáp ứng đi công tác thường xuyên
- Thành thạo Word, Excel
- Giao tiếp được bằng Tiếng Anh
- Cẩn thận, chính xác
- Tinh thần chủ động, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 15 - 20 triệu
- Môi trường chuyên nghiệp & thân thiện.
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
- Thưởng theo hoạt động kinh doanh
- Thưởng lễ tết, sinh nhật, thâm niên, hiếu, hỉ....
- Tham gia các hoạt động hàng năm: du lịch, ngày hội gia đình, tiệc cuối
- Được tham gia đầy đủ chế độ và phúc lợi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÝ BẢO MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 407 Hồng Bàng - Phường 14 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

