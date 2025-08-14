Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu.

Làm rõ các yêu cầu, tham gia thiết kế giải pháp công nghệ cùng với các bộ phận liên quan.

Nghiên cứu và sử dụng AI để tạo ảnh và tạo video phục vụ cho dự án.

Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu: tài liệu yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả hệ thống, danh sách các tính năng, danh sách kịch bản sử dụng, ràng buộc nghiệp vụ, ...

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối.

Hỗ trợ quản lý dự án, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ.

Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.

Thực hiện báo cáo và phân tích theo yêu cầu của cấp trên và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm Business Analyst.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh là lợi thế.

Có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp, trao đổi nghiệp vụ tốt với các thành viên trong team.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết kế và tư duy hệ thống.

Ưu tiên các bạn Tester rẽ sang, có định hướng trở thành BA.

Tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm sử dụng ChatGPT.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 15,000,000 - 20,000,000 VND/tháng

Môi trường làm việc linh hoạt, năng động, có cơ hội thăng tiến lên vị trí team leader, quản lý.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, làm việc trong môi trường startup/công nghệ năng động.

Ghi nhận thành tích, tăng lương và thưởng nóng.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Teambuilding, nghỉ mát….. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)

Được tài trợ/ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS

