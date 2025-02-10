Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: thưởng Lễ, Tết, Du lịch ... đầy đủ., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Ngành nghề: du học và nhân sự quốc tế

- Nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing, tư vấn sản phẩm đến với khách hàng (nguồn data có sẵn)

- Đề xuất, đóng góp và triển khai các chương trình phát triển doanh số

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh

- Phát triển thương hiệu cá nhân.

- Địa điểm cụ thể làm việc: Tầng 10 tòa B Học Viện Tư Pháp, số 9, đường Trần Vỹ, P. Mai Dịch, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiệm tư vấn du học là 1 lợi thế.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

- Đam mê kinh doanh, có mục đích nghề nghiệp và tham vọng thăng tiến trong công việc, khả năng làm việc độc lập cao.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 4 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin