Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC
- Hà Nội: Số 26, ngõ 464, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội, và các sự kiện networking
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ
Tham gia các buổi họp, đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng bán hàng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, marketing hoặc không liên quan nhưng có kinh nghiệm
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực công việc cao
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản như Word, Excel, PowerPoint
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
