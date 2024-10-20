Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26, ngõ 464, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội, và các sự kiện networking Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ Tham gia các buổi họp, đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng bán hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, marketing hoặc không liên quan nhưng có kinh nghiệm Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán Có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực công việc cao Năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản như Word, Excel, PowerPoint Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm Cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Vận Tải và Du Lịch JAC

