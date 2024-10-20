Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh sản phẩm hãng Dell Duy trì chăm sóc, củng cố quan hệ, khai thác hệ thống đại lý hiện có, tìm kiếm và phát triển đại lý mới Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới. Thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng phụ trách Nghiên cứu thông tin thị trường, về đối thủ cạnh tranh, Lập kế hoạch và theo dõi công nợ của khách hàng
Kinh doanh sản phẩm hãng Dell
Duy trì chăm sóc, củng cố quan hệ, khai thác hệ thống đại lý hiện có, tìm kiếm và phát triển đại lý mới
Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới.
Thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng phụ trách
Nghiên cứu thông tin thị trường, về đối thủ cạnh tranh,
Lập kế hoạch và theo dõi công nợ của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Mới tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các trường thuộc khối ngành Kinh tế/ QTKD Ngoại hình khá, giao tiếp tốt. Có kiến thức, đam mê tìm hiểu các sản phẩm IT là lợi thế Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
Nam/Nữ, Mới tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các trường thuộc khối ngành Kinh tế/ QTKD
Ngoại hình khá, giao tiếp tốt.
Có kiến thức, đam mê tìm hiểu các sản phẩm IT là lợi thế
Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care) Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.
Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc
Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc
Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care)
Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT

Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

