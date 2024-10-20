Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kinh doanh sản phẩm hãng Dell
Duy trì chăm sóc, củng cố quan hệ, khai thác hệ thống đại lý hiện có, tìm kiếm và phát triển đại lý mới
Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới.
Thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng phụ trách
Nghiên cứu thông tin thị trường, về đối thủ cạnh tranh,
Lập kế hoạch và theo dõi công nợ của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, Mới tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các trường thuộc khối ngành Kinh tế/ QTKD
Ngoại hình khá, giao tiếp tốt.
Có kiến thức, đam mê tìm hiểu các sản phẩm IT là lợi thế
Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc
Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc
Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care)
Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
