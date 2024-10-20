Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh sản phẩm hãng Dell Duy trì chăm sóc, củng cố quan hệ, khai thác hệ thống đại lý hiện có, tìm kiếm và phát triển đại lý mới Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới. Thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng phụ trách Nghiên cứu thông tin thị trường, về đối thủ cạnh tranh, Lập kế hoạch và theo dõi công nợ của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Mới tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các trường thuộc khối ngành Kinh tế/ QTKD Ngoại hình khá, giao tiếp tốt. Có kiến thức, đam mê tìm hiểu các sản phẩm IT là lợi thế Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13 rõ ràng, thưởng theo hiệu quả công việc Được hỗ trợ chi phí học tập và thi các khoá học/chứng chỉ cần thiết cho công việc Các hoạt động phong trào, văn hóa đoàn thể đậm chất văn hóa FPT Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm; Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt (Bảo hiểm FPT Care) Đặc biệt: chính sách hỗ trợ mua máy tính cá nhân dành riêng cho CBNV chính thức của Synnex FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT

