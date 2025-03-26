Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội
- Hà Nội: Số 9
- Trần Vĩ
- Mai Dịch
- Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch bài giảng, chuẩn bị giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.
Thực hiện giảng dạy tiếng Nhật cho học viên theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo môi trường học tập tích cực và thu hút học viên.
Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi và hướng dẫn kịp thời.
Quản lý lớp học, duy trì kỷ luật và tạo không khí học tập tốt.
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập và dự án.
Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc và khó khăn trong quá trình học tập.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI