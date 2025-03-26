Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lập kế hoạch bài giảng, chuẩn bị giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.

Thực hiện giảng dạy tiếng Nhật cho học viên theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo môi trường học tập tích cực và thu hút học viên.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi và hướng dẫn kịp thời.

Quản lý lớp học, duy trì kỷ luật và tạo không khí học tập tốt.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập và dự án.

Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc và khó khăn trong quá trình học tập.