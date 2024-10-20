Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Citysmart Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Citysmart Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Citysmart Education
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty TNHH Citysmart Education

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Citysmart Education

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 151 Thụy Khuê, P Thụy Khuê, Tây hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

· Duy trì chăm sóc những khách hàng thân thiết trong phạm vi được giao, sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu khách hàng sẵn có và phát triển tìm kiếm khách hàng mới để tăng thị phần khách hàng
· Đảm bảo tối đa doanh thu tiệc thông qua bán hàng trực tiếp, bán hàng qua điện thoại và qua thư điện tử
· Thực hiện những buổi giới thiệu sản phẩm đối với khách hàng. Duy trì việc đi bán hàng thường xuyên.
· Mời dùng dịch vụ với khách hàng tiềm năng và các tài khoản chính hiện có nhằm duy trì hoạt động kinh doanh và tăng thêm doanh thu
· Thực hiện khảo sát thị trường và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh thường xuyên và đề xuất những thay đổi chiện lược cho Quản lý
· Đảm bảo hệ thống lưu trữ được thực hiện chính xác cả trên bản cứng và bản mềm
· Xử lý các yêu cầu của khách một cách lịch sự và hiệu quả, báo cáo các khiếu nại hoặc các vấn đề nếu không tìm thấy giải pháp ngay lập tức, và đảm bảo việc phản hồi nhanh chóng được thực hiện
· Hỗ trợ các hoạt động quảng cáo, tiếp thị của công ty
· Hỗ trợ việc chuẩn bị kế hoạch kinh doanh tiếp thị hàng năm đảm bảo mục tiêu của bộ phận tiệc phù hợp với các mục tiêu kinh doanh của nhà hàng.
· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Khả năng lập kế hoạch, triển khai và hoàn thành công việc.
· Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, cởi mở, hòa đồng
· Đạo đức tốt, nhiệt tình, yêu nghề và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Citysmart Education Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thưởng theo chính sách của công ty
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp
· Đóng BHXH, BHYT và các quyền lợi khác của công ty
· Thu nhập: lương canh tranh + % hoa hồng theo doanh số đạt được

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Citysmart Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 162A Hoàng Hoa Thám

