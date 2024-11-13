Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 20 - 70 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần Haplast
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần Haplast

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Haplast

Mức lương
20 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đỗ Hạ, Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 70 Triệu

- Thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu khảo sát các thị trường tiềm năng, phát triển sản phẩm công ty ra thị trường quốc tế
- Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.
- Quản lí khách hàng có sẵn và Mở rộng nhiều các khách hàng tiềm năng
- Chuẩn bị và tham gia các sự kiện hội chợ quốc tế
- Thực hiện các hoạt động marketing quảng bá sản phẩm
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh sản phẩm của Công ty theo tháng/ quý/ theo năm.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng, làm thủ tục xuất khẩu (có bộ phận hỗ trợ): chuẩn bị chứng từ: hợp đồng, Invoice, Packing List.
- Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để triển khai và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, theo dõi quá trình sản xuất và xuất hàng. Giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
- Báo cáo tình hình giao dịch với khách hàng hàng tuần cho Trưởng phòng kinh doanh.
- Có khả năng làm việc độc lập, công tác nước ngoài.

Với Mức Lương 20 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại học khối ngành kinh tế: Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại..., và các chuyên ngành khác có liên quan..
- Có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh quốc tế (Ưu tiên đã làm với các thị trường Mỹ, Anh, Úc, Đức,...)
- Quen thuộc thị trường quốc tế, hiểu biết về xuất nhập khẩu, sự khác biệt về luật thương mại, hải quan
- Ngoại ngữ: thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, tiếng Anh (bắt buộc)
- Thành thạo tin học cơ bản, tin học văn phòng: Microsoft Word, Microsoft Excel, các dịch vụ internet, email...
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt.
- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc
- Có hiểu biết về xuất nhập hàng quốc tế

Tại Công ty cổ phần Haplast Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 20-50 triệu đồng trong đó bao gồm các khoản thưởng bán hàng thu nhập lên đến 70 triệu đồng/ tháng.
lên đến 70 triệu đồng
Thưởng lương tháng thứ 13, 14, 15 (tùy vào năng lực)
Thưởng cổ phiếu ESOP
Thưởng ngày thành lập Công ty (18/08 hàng năm).
Thưởng lao động tiên tiến/ xuất sắc từ 10-15 triệu đồng/ nhân sự.
Thưởng thâm niên lên đến gần 2 triệu đồng/ nhân sự.
Thưởng gắn kết 2 triệu đồng/ nhân sự
Thưởng sáng kiến cải tiến lên đến 50 triệu đồng/ cải tiến.
Tham gia BHXH theo quy định pháp luật, Bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế cho Cán bộ quản lý, và nhân viên có thành tích xuất sắc, nhân viên gắn bó với công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ học việc, nhân viên, chuyên viên, trưởng nhóm, phó/ trưởng phòng lên giám đốc kinh doanh.
Du lịch hàng năm dành cho toàn thể CB.CNV với giá trị 3 triệu đồng/ nhân sự
Học bổng dành cho con CB.CNV có thành tích học giỏi và xuất sắc
Hỗ trợ tiền tàu xe cho CB.CNV ở xa về quê ăn tết
Quỹ hỗ trợ Haplast: Dành cho những hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Haplast

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Haplast

Công ty cổ phần Haplast

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất