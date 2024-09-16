Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Zeng Hsing Industrial làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 20A,Đường Số 06, KCN Vsip I, Thuận An - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

• Lập và thực thi kế hoạch kinh doanh được phân công. Mở rộng và xây dựng mạng lưới khách hàng. Xác định khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng;

• Tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm.

• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết khiếu nại và đề xuất giải pháp.

• Nghiên cứu/phân tích và quảng bá sản phẩm ra thị trường.

• Lên kế hoạch phát triển sản phẩm điện của Việt Nam trong tương lai

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

• Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo Tiếng Anh

• Kỹ năng bán hàng với ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên.

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành điện tử.

• Trung thực, có trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng.

• Có tinh thần cầu tiến, linh hoạt, có khả năng thuyết trình chuyên đề.

• Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực, có thể đi công tác.

Tại Công Ty TNHH Zeng Hsing Industrial Thì Được Hưởng Những Gì

Hồ sơ ứng tuyển bắt buộc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Zeng Hsing Industrial

