Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Zeng Hsing Industrial làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Zeng Hsing Industrial
- Bình Dương:
- Số 20A,Đường Số 06, KCN Vsip I, Thuận An
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
• Lập và thực thi kế hoạch kinh doanh được phân công. Mở rộng và xây dựng mạng lưới khách hàng. Xác định khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng;
• Tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm.
• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết khiếu nại và đề xuất giải pháp.
• Nghiên cứu/phân tích và quảng bá sản phẩm ra thị trường.
• Lên kế hoạch phát triển sản phẩm điện của Việt Nam trong tương lai
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
• Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng bán hàng với ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên.
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành điện tử.
• Trung thực, có trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng.
• Có tinh thần cầu tiến, linh hoạt, có khả năng thuyết trình chuyên đề.
• Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực, có thể đi công tác.
Tại Công Ty TNHH Zeng Hsing Industrial Thì Được Hưởng Những Gì
