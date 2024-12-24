Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 17 - 19 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
17 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Khu Công Nghiệp Long Đức, An Phước, Long Thành, Đồng Nai

- Khu công nghiệp Hiệp Phước

- Hiep Phuoc Industrial Park, Đường 1, Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Ho Chi Minh City

- VSIP , Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

- Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 3, Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 19 Triệu

- Hoàn tất các thủ tục và hồ sơ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Thực hiện giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO (các form E, A, AJ, EUR.1, D).
- Quản lý và theo dõi đơn hàng, hợp đồng.
- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu các loại chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao để hỗ trợ đội nhóm và các phòng ban khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 17 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ, từ 25 ~ 30 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan.
- Từ 2 ~ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty Nhật Bản EPE.
- Có kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan cho các loại hình xuất nhập khẩu theo quyền và tại chỗ.
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và kỹ năng báo cáo. Ưu tiên biết thêm tiếng Nhật.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất Nhật Bản.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Mức lương: 17.000.000 ~ 19.000.000 VNĐ Gross.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại KCN Long Đức.
- Ngày làm việc: Thứ 2 -> Thứ 6 và 1 ~ 2 ngày thứ Bảy/tháng (7:45 - 16:30, nghỉ trưa 45’).
- Xe đưa đón: 4 tuyến (Từ Hàng Xanh, Thủ Đức, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu).
- Lương tháng 13 + 2 đợt thưởng trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

