Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 17 - 19 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Long Đức, An Phước, Long Thành, Đồng Nai - Khu công nghiệp Hiệp Phước - Hiep Phuoc Industrial Park, Đường 1, Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Ho Chi Minh City - VSIP , Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương - Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 3, Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 19 Triệu

- Hoàn tất các thủ tục và hồ sơ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Thực hiện giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO (các form E, A, AJ, EUR.1, D).

- Quản lý và theo dõi đơn hàng, hợp đồng.

- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu các loại chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao để hỗ trợ đội nhóm và các phòng ban khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 17 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ, từ 25 ~ 30 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan.

- Từ 2 ~ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty Nhật Bản EPE.

- Có kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan cho các loại hình xuất nhập khẩu theo quyền và tại chỗ.

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và kỹ năng báo cáo. Ưu tiên biết thêm tiếng Nhật.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất Nhật Bản.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Mức lương: 17.000.000 ~ 19.000.000 VNĐ Gross.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại KCN Long Đức.

- Ngày làm việc: Thứ 2 -> Thứ 6 và 1 ~ 2 ngày thứ Bảy/tháng (7:45 - 16:30, nghỉ trưa 45’).

- Xe đưa đón: 4 tuyến (Từ Hàng Xanh, Thủ Đức, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu).

- Lương tháng 13 + 2 đợt thưởng trong năm.

