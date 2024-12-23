Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 19 Triệu

Mức lương 9 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 2, đường D3, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp - 713 Mỹ Phước - Tân Vạn, khu Đông An, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 19 Triệu

Liên hệ đàm phán, khai thác khách hàng đặc thù: Công ty, trường học, nhà hàng, bệnh viên....

Thực hiện các hoạt động sampling, seminar, bán hàng và quảng bá sản phẩm.

Tuyển dụng và quản lý PG thực hiện các hoạt động bán hàng

Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có thể đi công tác liên tục, trung thực, nhanh nhẹn

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.

Giao tiếp tốt

Kỹ năng vi tính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (Gross): 10,000,000 - 19,000,000 đồng/tháng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng: 2 lần/năm.

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo Luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24h

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao

Nơi làm việc:Số 2, đường D3, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp -713 Mỹ Phước-Tân Vạn, khu Đông An, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An-BD.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

