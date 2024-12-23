Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
9 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 2, đường D3, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp
- 713 Mỹ Phước
- Tân Vạn, khu Đông An, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 19 Triệu
Liên hệ đàm phán, khai thác khách hàng đặc thù: Công ty, trường học, nhà hàng, bệnh viên....
Thực hiện các hoạt động sampling, seminar, bán hàng và quảng bá sản phẩm.
Tuyển dụng và quản lý PG thực hiện các hoạt động bán hàng
Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 9 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có thể đi công tác liên tục, trung thực, nhanh nhẹn
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.
Giao tiếp tốt
Kỹ năng vi tính cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP (Gross): 10,000,000 - 19,000,000 đồng/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo Luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao
Nơi làm việc:Số 2, đường D3, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp -713 Mỹ Phước-Tân Vạn, khu Đông An, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An-BD.
Số 2, đường D3, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp -713 Mỹ Phước-Tân Vạn, khu Đông An, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An-BD.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
