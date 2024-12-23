Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ KN & TC làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: O61, Đường NA5, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, khai thác thông tin và thu thập dự liệu khách hàng tiêm năng từ đó lên kế hoạch tiếp cận.

Tiếp cận khách hàng:

Giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ mình đang cung cấp tư đó tư vấn cho khách hàng giải pháp tối ưu để khách hàng vẫn sử dụng được sản phẩm, dịch vụ tốt nhưng lại tiết kiểm được chi phí cho họ.

Báo giá, chốt đơn: Báo giá cho khách các sản phẩm dịch vụ mình đang cung cấp. Luôn theo sát để nắm bắt được thông tin phản hồi để điều chỉnh từ đó chốt đơn hàng.

Giao hàng: sau khi chốt đơn thì tiến hàng sắp xếp giao hàng cho khách và chuyển qua kho giao, luôn theo sát tiến độ hàng hoá để đảm báo giao hàng kịp thời đến khách hàng, hoàn thiện xong đơn hàng thì chốt công nợ và gửi kế toán xuất hoá đơn.

Luôn chăm sóc, duy trì mối quan hệ tốt trước và sau bán hàng để khách hàng luôn yên tâm, tin tưởng sử dụng dịch vụ của mình. Hàng tháng báo có kết quả kinh doanh của mình trong tháng, lên kế hoạch cho tháng kế tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành liên quan đến kinh tế.

-Có kinh nghiệm làm kinh doanh

-Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

-Trung thực, thật thà.

-Siêng năng, kiên nhẫn.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ KN & TC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng : 7-8 triệu đồng *% HH bán hàng

Đầy đủ chế độ BHXH, phúc lợi công ty, Lương tháng 13, ...

Môi trường làm việc độc lập, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ KN & TC

