Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hữu Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Hữu Tín
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công Ty TNHH Hữu Tín

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hữu Tín

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- KCN Sóng Thần 3, THủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, báo cáo thông tin sale các công ty trong khu vực Bình dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, có kinh nghiệm sale 1-2 năm; ưu tiên ngành in tem nhãn - Trình độ trung cấp, cao đẳng, có xe gắn máy

Tại Công Ty TNHH Hữu Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Được xem xét tăng lương hàng năm
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hữu Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hữu Tín

Công Ty TNHH Hữu Tín

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

