Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hữu Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hữu Tín
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- KCN Sóng Thần 3, THủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập, báo cáo thông tin sale các công ty trong khu vực Bình dương
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, có kinh nghiệm sale 1-2 năm; ưu tiên ngành in tem nhãn - Trình độ trung cấp, cao đẳng, có xe gắn máy
Tại Công Ty TNHH Hữu Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Được xem xét tăng lương hàng năm
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hữu Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
