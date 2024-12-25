Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 50, đường D7, KDC Việt Sing, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam - Sô 9 đường Hoàng Hoa Thám, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dụng cụ cầm tay SATA đến khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung (giao tiếp và văn bản)

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh

Năng động, tự tin, có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dụng cụ cầm tay

Ưu tiên NAM

Tại Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

LCB + Hoa hồng: Thỏa thuận theo năng lực

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Được đào tạo về chuyên môn

Môi trường chuyên nghiệp , lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cơ hội học tập đào tạo tại Trung Quốc

Thời gian làm việc : T2- T7 ( 8h00 - 17h00 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam

