Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 50, đường D7, KDC Việt Sing, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Sô 9 đường Hoàng Hoa Thám, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dụng cụ cầm tay SATA đến khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung (giao tiếp và văn bản)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh
Năng động, tự tin, có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dụng cụ cầm tay
Ưu tiên NAM
Tại Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
LCB + Hoa hồng: Thỏa thuận theo năng lực
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo về chuyên môn
Môi trường chuyên nghiệp , lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cơ hội học tập đào tạo tại Trung Quốc
Thời gian làm việc : T2- T7 ( 8h00 - 17h00 )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
