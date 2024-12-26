Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm thông tin khách hàng trong lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải, mùi hôi...trên toàn quốc.

- Chăm sóc, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sự cố môi trường.

- Khảo sát hệ thống và lên phương án xử lý cho khách hàng. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ cao đẳng, đại học.

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên nữ. Công ty sẽ hướng dẫn kỹ năng sale.

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 - 10 triệu/ tháng + Hoa hồng. Thu nhập lên tới 20 triệu/ tháng

- Chế độ công tác phí, ăn trưa, xe.

- BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, lương tháng 13, nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại; Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S

