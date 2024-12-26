Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng trong lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải, mùi hôi...trên toàn quốc.
- Chăm sóc, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sự cố môi trường.
- Khảo sát hệ thống và lên phương án xử lý cho khách hàng. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ cao đẳng, đại học.
- Nhanh nhẹn, nhạy bén, có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Ưu tiên ứng viên nữ. Công ty sẽ hướng dẫn kỹ năng sale.

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 - 10 triệu/ tháng + Hoa hồng. Thu nhập lên tới 20 triệu/ tháng
- Chế độ công tác phí, ăn trưa, xe.
- BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, lương tháng 13, nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty;
- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại; Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 52/12/43/1 Đường Vườn Lài, Khu Phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

