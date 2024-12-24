Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 331, Đường Liên Huyện, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kỹ sư bán hàng sẽ chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh các sản phẩm của Công ty như: băng tải, máy chiết rót, đóng gói, robot palletizer,…
Tiếp cận KH cũ hoặc mới để giới thiệu sản phẩm của Công ty.
Hiểu rõ về thông tin về sản phẩm, dịch vụ công ty đang kinh doanh.
Tìm kiếm và phát triển danh sách khách hàng.
Liên hệ và kết nối với khách hàng.
Thuyết phục và tư vấn khách hàng, đảm bảo doanh số bán hàng hàng.
Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch công tác tuần/ tháng/quý.
Theo dõi tình hình và kết quả bán hàng.
Xử lý khiếu nại & chăm sóc khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng của KH đến khi hoàn tất giao hàng.
Theo dõi xử lý khiếu nại của KH (nếu có).
Báo cáo và đề xuất giải pháp, chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số.Triển khai công tác bán hàng và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu của công ty.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Giới tính : Nam/Nữ: Tuổi: 20-40 tuổi
Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế hoặc Kỹ thuật: Quản trị kinh doanh, marketing, Cơ điện tử, Tự động hóa,...
Ưu tiên kinh nghiệm quản lý kinh doanh sản phẩm công nghiệp liên quan đến dự án
Ưu tiên ứng viên đã từng làm quản lý sales team kinh doanh các thiết bị công nghiệp
Có khả năng lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, tổ chức và xây dựng đội ngũ bán hàng, sales online
Triển khai công tác bán hàng và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu của cty.
Có kỹ năng phát triển quan hệ cá nhân, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt với khách hàng.
Có kỹ năng đánh giá và ra quyết định – có thể ra các quyết định kinh doanh kịp thời
Tiếng Anh viết và giao tiếp tốt, biết Tiếng Hàn là lời thế
Cẩn thận, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có tâm huyết với công việc, hòa đồng, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc.
Sức khỏe tốt, thích hợp với công việc di chuyển gặp khách hàng.
Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm của công ty, am hiểu khách hàng và thị trường trên toàn quốc, có đam mê trong kinh doanh.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Liên Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 40 Đinh Củng Viên, P. Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

