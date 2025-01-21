Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Glory Luck Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1,200 USD

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm khách hàng (Công ty có hỗ trợ data khách hàng) để cung cấp các dịch vụ logistics (vận chuyển biển/bộ/ hàng không/hải quan/kho bãi, v.v..) của công ty.

- Mở rộng tìm kiếm, tạo kết nối, liên lạc với các đối tác đại lý (Agent) của công ty trong các hiệp hội (Logistics Networks) trên toàn thế giới.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Phối hợp với các team khác theo dõi hành trình đơn hàng, đảm bảo rằng tất cả các lô hàng đi và đến.

- Theo dõi, giám sát tình hình thu hồi công nợ của khách hàng.