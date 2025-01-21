Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Glory Luck Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Glory Luck Việt Nam
- Hải Phòng: Tầng 3
- Tòa nhà Long Giang
- Số 111
- 113 Hoàng Thế Thiện
- TP. Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 1,200 USD
Mô tả công việc:
- Tìm kiếm khách hàng (Công ty có hỗ trợ data khách hàng) để cung cấp các dịch vụ logistics (vận chuyển biển/bộ/ hàng không/hải quan/kho bãi, v.v..) của công ty.
- Mở rộng tìm kiếm, tạo kết nối, liên lạc với các đối tác đại lý (Agent) của công ty trong các hiệp hội (Logistics Networks) trên toàn thế giới.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Phối hợp với các team khác theo dõi hành trình đơn hàng, đảm bảo rằng tất cả các lô hàng đi và đến.
- Theo dõi, giám sát tình hình thu hồi công nợ của khách hàng.
Với Mức Lương 400 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giờ hành chính: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Thứ 2 – Thứ 6: Sáng: 8h00 - 12h00 / Chiều: 13h30-17h30
- Thứ 7: Sáng: 8h00 - 12h00
Quyền lợi:
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,
Tại Công Ty Cổ Phần Glory Luck Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
