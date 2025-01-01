Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 30 – 17h30 (nghỉ trưa từ 11h30 – 13h30) Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của Pháp luật và của Công ty (Thưởng lễ, Tết, BHXH khi làm việc chính thức) Được trang bị máy móc phục vụ công việc, môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến. Xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên năng lực kinh nghiệm Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty., Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận target doanh số từ cấp trên

Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng

Chăm sóc khách hàng do cấp trên cung cấp

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty với khách hàng

Khảo sát thị trường, cập nhật thông tin cần thiết và nắm bắt nhu cầu của khách hàng

Tham gia các lớp đào tạo do công ty tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc – thời gian

Kỹ năng làm việc nhóm.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin