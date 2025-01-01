Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG
- Hải Phòng: 30 – 17h30 (nghỉ trưa từ 11h30 – 13h30) Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của Pháp luật và của Công ty (Thưởng lễ, Tết, BHXH khi làm việc chính thức) Được trang bị máy móc phục vụ công việc, môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến. Xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên năng lực kinh nghiệm Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty., Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tiếp nhận target doanh số từ cấp trên
Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng do cấp trên cung cấp
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty với khách hàng
Khảo sát thị trường, cập nhật thông tin cần thiết và nắm bắt nhu cầu của khách hàng
Tham gia các lớp đào tạo do công ty tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc – thời gian
Kỹ năng làm việc nhóm.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG BIỂN NGỌC VƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
