Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gỗ Đại Xuân làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Được đào tạo chuyên môn Được Lương, Thưởng Đi du lịch hàng năm Ăn Trưa tại công Ty Hỗ trợ xăng xe điện thoại Đóng bảo hiểm xã hội Nghĩ lễ tết Lương tháng thứ 13, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Cty TNHH Gỗ Đại Xuân chuyên nhập khẩu và phân phối gỗ tự nhiên từ các nước Nam Mĩ và Châu Phi như: Lim, Hương, Sến, Cẩm, Gõ vv..

Chăm sóc khách hàng có sẵn tại doanh nghiêp,

Tìm kiếm đối tác trên thị trường thông qua các mạng xã hội, làng nghề

Tại chợ gỗ của Cty tại Hải Phòng, khách hàng đến thăm quan và mua hàng

đo đếm hàng hoá, kiểm tra sắp xếp hàng hoá

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, trung thực, có ý chí cầu tiến

Tốt Nghiệp trung cấp trở lên

Biết sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội

Biết về gỗ là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Gỗ Đại Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng: Trên 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gỗ Đại Xuân

