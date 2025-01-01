Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gỗ Đại Xuân làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Gỗ Đại Xuân
- Hải Phòng: Được đào tạo chuyên môn Được Lương, Thưởng Đi du lịch hàng năm Ăn Trưa tại công Ty Hỗ trợ xăng xe điện thoại Đóng bảo hiểm xã hội Nghĩ lễ tết Lương tháng thứ 13, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Cty TNHH Gỗ Đại Xuân chuyên nhập khẩu và phân phối gỗ tự nhiên từ các nước Nam Mĩ và Châu Phi như: Lim, Hương, Sến, Cẩm, Gõ vv..
Chăm sóc khách hàng có sẵn tại doanh nghiêp,
Tìm kiếm đối tác trên thị trường thông qua các mạng xã hội, làng nghề
Tại chợ gỗ của Cty tại Hải Phòng, khách hàng đến thăm quan và mua hàng
đo đếm hàng hoá, kiểm tra sắp xếp hàng hoá
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt Nghiệp trung cấp trở lên
Biết sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội
Biết về gỗ là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Gỗ Đại Xuân Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gỗ Đại Xuân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI