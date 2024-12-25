Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đèn Số 9 làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ điện chiếu sáng của công ty đến khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá sản phẩm.

Thực hiện các cuộc gặp gỡ, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Quản lý và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Cập nhật kiến thức về xu hướng thiết kế điện chiếu sáng và thị trường.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kiến thức về các sản phẩm điện chiếu sáng.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Ưu tiên ứng viên có bằng cấp liên quan đến kinh doanh, thiết kế nội thất hoặc kiến trúc.

Tại Công ty TNHH Đèn Số 9 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: >10 triệu

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (cần bổ sung thông tin).

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đèn Số 9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin