Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nghiên cứu và phân tích thị trường để hiểu khách hàng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường
- Thực hiện các kế hoạch bán hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh tại khu vực được giao
- Tìm kiếm khách hàng; mở mới và gia tăng thị phần, độ phủ tại khu vực được giao
- Báo cáo kết quả kinh doanh, định hướng và dự báo tình hình thị trường cho cấp quản lý
- Tham gia xây dựng thương hiệu của công ty bằng cách tham gia các hoạt động marketing, quảng cáo và tạo mối quan hệ với các đối tác kinh doanh

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất một năm kinh nghiệm bán hàng về về sản phẩm ngành xây đựng, thiết bị gia dụng,...

Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp tiền cơm.
- Lương, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật Cá nhân, Công ty, Tập đoàn.
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT
- Tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI.
- Và một số chế độ phúc lợi khác khi làm việc tại Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

