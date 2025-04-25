Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm Sum làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tìm kiếm các đối tác khách hàng là các đơn vị, công ty, bệnh viện, nhà thuốc, đại lý… kinh doanh về mảng dược

- Gọi điện, giới thiệu, tư vấn sản phẩm, phân phối độc quyền sản phẩm của công ty đến các đối tác khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường.

- Phát triển hệ thống khách hàng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Lên kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm

- Theo dõi tiến độ thực hiện của hợp đồng, đơn hàng như: tiến độ giao hàng, dịch vụ khách hàng,…

- Hỗ trợ và phối hợp với các nhân viên khác thuộc phòng kinh doanh trong quá trình làm việc.

- Chịu trách nhiệm và thực hiện các công việc khác do Giám đốc kinh doanh, công ty yêu cầu.