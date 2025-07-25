Tuyển Thực tập sinh công ty Cổ phẩn Trung Việt Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Khu TMDV Parking Zone 3, Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

- Chuẩn bị, kiểm tra và lưu trữ đầu đủ các loại hồ sơ, chứng từ đơn hàng: Hợp đồng, Invoice, Packing List, CO, tờ khai, biên bản bàn giao... và các chứng từ khác.

- Kiểm soát và thúc đẩy tiến độ thực hiện đơn hàng theo từng giai đoạn đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hiệu quả tài chính: Từ khâu ký hợp đồng, sản xuất, xuất xưởng, vận chuyển, thông quan, giao hàng, thanh toán... giữa Khách hàng - Công ty - Đối tác Trung Quốc.

- Trực tiếp làm việc với bộ phận khai báo hải quan 2 đầu Trung Quốc - Việt Nam để thông quan hàng hoá nhanh chóng, chính xác.

- Lưu trữ và sắp xếp chứng từ, tài liệu đơn hàng một cách khoa học, logic, dễ truy xuất.

- Tổng hợp, cập nhật, báo cáo tiến độ đơn hàng định kỳ, cảnh báo sớm các rủi ro (trễ tiến độ, sai chứng từ,…) cho quản lý.

- Dịch và đối chiếu tài liệu Trung – Việt (nếu có khả năng) để phục vụ vận hành đơn hàng hiệu quả.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

- Khả năng giao tiếp tốt, chủ động và linh hoạt trong công việc.

- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

- Làm việc fulltime (linh hoạt nghỉ các buổi tập trung của trường (có thông báo trước)).

Quyền Lợi

- Phụ cấp thực tập: 1.500.000 VNĐ/ tháng

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng: Được đào tạo, hướng dẫn bài bản.

- Được trực tiếp tham gia vào quy trình xử lý đơn hàng thực tế từ A–Z, dưới sự hướng dẫn 1:1 của người phụ trách.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động: Thường xuyên làm việc với đối tác nước ngoài (Trung Quốc) và các khách hàng lớn tại Việt Nam, mở rộng mối quan hệ và kiến thức thương mại quốc tế.

- Văn hóa Công ty trẻ trung, thân thiện, năng động.

- Định hướng làm việc dài hạn, xét chuyển lên nhân viên chính thức nếu làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển

