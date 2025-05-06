Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

- Sắp xếp và kiểm kê hàng hóa.

- Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thanh toán đơn hàng cho khách

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ hoặc nam - độ tuổi từ 18 đến dưới 30

- Hướng ngoại, giao tiếp tốt, biết cách nói chuyện với khách hàng.

- Ngoại hình sáng, thân hình cân đối.

- Làm được Fulltime - ca xoay 8 tiếng (từ 09h - 22h)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc (2 tháng) : 23,000/1 giờ + hoa hồng

- Sau thử việc : 25,000/1 giờ + hoa hồng + Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ+ Lên hợp đồng lao động 1 năm.

- Thu nhập dao động từ 7,000,000 đến 10,000,000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ

