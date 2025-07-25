Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 - 124 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Nhân viên kinh doanh

KHÔNG ÁP DOANH THU, DOANH SỐ

Làm việc và thuyết phục khách hàng đặt tiệc tại nhà hàng (nắm được sản phẩm dịch vụ của nhà hàng, tư vấn, hướng dẫn khách tham quan khu vực nhà hàng).

Chăm sóc khách hàng về món ăn và chất lượng dịch vụ tại nhà hàng.

Tiếp cận và giữ mối quan hệ tốt nhằm phát triển nguồn khách hàng.

Chuẩn bị BEO cung cấp thông tin tiệc, cập nhật những thay đổi, bổ sung cho các bộ phận có liên quan.

Kiểm tra về các yêu cầu của khách hàng trước giờ diễn ra tiệc.

Đảm bảo thực hiện tiệc của khách hàng đúng quy trình, quy định của Công ty.

Lên ý tưởng tham mưu cho Trưởng bộ phận và Ban GĐ các chiển lược mới để định hướng kinh doanh và đảm bảo sự phát triển chung.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu trình độ: Cao đẳng trở lên.

Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm trở lên, được đào tạo thêm về kinh nghiệm

Thân thiên, vui vẻ, giao tiếp lưu loát, khéo léo, ngoại hình ưa nhìn.

Có thể làm việc theo thời gian linh động, biết sử dụng máy tính.

Đáp ứng được thời gian làm việc linh động, không nghỉ cố định vào chủ nhật. Nghỉ vào 1 ngày bất kỳ trong tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN PROMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ + Thưởng doanh thu các tháng cao điểm;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, gắn bó lâu dài,...

Thưởng hiệu quả công việc vào các tháng làm việc cao điểm.

Phụ cấp: Ăn trưa 30k/ buổi, xăng xe di chuyển 200k/1 tháng, trang điểm (nữ) 100k/ tháng,...

Thưởng tất cả các ngày lễ Tết trong năm, sinh nhật: Quốc Khánh, 30/04-01/05, Tết Âm, Tết Dương, thưởng lương tháng 13.

Chế độ công đoàn, tặng quà cho con CBNV vào các ngày lễ.

Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép theo đúng quy định của pháp luật.

Du lịch công ty, team building 2 lần/1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển

