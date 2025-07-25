Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 36 Triệu

Mức lương 20 - 36 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

- Tham gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trên các hệ thống Oracle Report, Datawarehouse, Data Lake, ODS...

- Thiết kế xây dựng ETL theo batch và realtime, sử dụng các công nghệ Big Data.

- Phối hợp cùng BA, nhóm nghiệp vụ, PM, PO trong việc xây dựng mô hình, sử dụng, phân tích dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh.

- Nghiên cứu công nghệ và xu hướng phát triển công nghệ dữ liệu, đưa ra đề xuất nhằm cải tiến sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ tại MB.

- Sử dụng công nghệ để tổ chức và duy trì dữ liệu trong database, phát triển chiến lược kiến trúc dữ liệu theo mô hình dữ liệu của Ngân hàng.

- Quản lý, khai thác các hệ thống dữ liệu và báo cáo tại MB.

- Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương. Trường hợp không đáp ứng, yêu cầu cung cấp Chứng chỉ về CNTT được cấp bởi các tổ chức uy tín.

Có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về CNTT hoặc tương đương

Ưu tiên có background về Software Engineering

Có hiểu biết, kinh nghiệm thiết kế về các hệ thống Big Data, Data Lake, Data Warehouse, ETL, ELT, EDA

Sử dụng thành thạo trong các ngôn ngữ lập trình: PL/ SQL

Sử dụng thành thạo 1 trong các ngôn ngữ lập trình: Python/Java/Scala

Có kinh nghiệm thiết kế, làm việc với các hệ thống báo cáo như OBIEE, Tableau, power BI

Có hiểu biết về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

Có hiểu biết về Hadoop eco-system: Hadoop HDFS, YARN, Spark

Có khả năng thiết kế tài liệu cơ sở dữ liệu, tài liệu phân tích nghiệp vụ….

Kinh nghiệm thiết kế database, ETL, Báo cáo

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm làm ETL, phát triển xử lý dữ liệu

Có kinh nghiệm với các hệ thống học máy (Machine Learning), khai phá dữ liệu (Data Mining), các nền tảng Cloud, các hệ thống như Hadoop eco system, Spark, Cassandra, Neo4j

Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực

Thời gian làm việc từ T2 đến thứ 6, từ 8h00 – 17h30

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí

Có phòng tập gym miễn phí

Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building

Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

