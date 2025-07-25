Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 36 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
20 - 36 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 36 Triệu

- Tham gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trên các hệ thống Oracle Report, Datawarehouse, Data Lake, ODS...
- Thiết kế xây dựng ETL theo batch và realtime, sử dụng các công nghệ Big Data.
- Phối hợp cùng BA, nhóm nghiệp vụ, PM, PO trong việc xây dựng mô hình, sử dụng, phân tích dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh.
- Nghiên cứu công nghệ và xu hướng phát triển công nghệ dữ liệu, đưa ra đề xuất nhằm cải tiến sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ tại MB.
- Sử dụng công nghệ để tổ chức và duy trì dữ liệu trong database, phát triển chiến lược kiến trúc dữ liệu theo mô hình dữ liệu của Ngân hàng.
- Quản lý, khai thác các hệ thống dữ liệu và báo cáo tại MB.
- Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng.

Với Mức Lương 20 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương. Trường hợp không đáp ứng, yêu cầu cung cấp Chứng chỉ về CNTT được cấp bởi các tổ chức uy tín.
Có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về CNTT hoặc tương đương
Ưu tiên có background về Software Engineering
Có hiểu biết, kinh nghiệm thiết kế về các hệ thống Big Data, Data Lake, Data Warehouse, ETL, ELT, EDA
Sử dụng thành thạo trong các ngôn ngữ lập trình: PL/ SQL
Sử dụng thành thạo 1 trong các ngôn ngữ lập trình: Python/Java/Scala
Có kinh nghiệm thiết kế, làm việc với các hệ thống báo cáo như OBIEE, Tableau, power BI
Có hiểu biết về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Có hiểu biết về Hadoop eco-system: Hadoop HDFS, YARN, Spark
Có khả năng thiết kế tài liệu cơ sở dữ liệu, tài liệu phân tích nghiệp vụ….
Kinh nghiệm thiết kế database, ETL, Báo cáo
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm làm ETL, phát triển xử lý dữ liệu
Có kinh nghiệm với các hệ thống học máy (Machine Learning), khai phá dữ liệu (Data Mining), các nền tảng Cloud, các hệ thống như Hadoop eco system, Spark, Cassandra, Neo4j
Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực
Thời gian làm việc từ T2 đến thứ 6, từ 8h00 – 17h30
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Có phòng tập gym miễn phí
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

