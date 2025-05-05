Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 272 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới đối tác là cá nhân và tổ chức như: trường học, trung tâm giáo dục, tổ chức xã hội, các đơn vị cùng làm về giáo dục đại học… để mở rộng tuyển sinh chương trình Đào tạo từ xa, trình độ đại học, cao đẳng và khóa học ngắn hạn (chăm sóc sức khỏe, giáo dục đặc biệt, VSTEP…).

- Cung cấp thông tin, giới thiệu, tư vấn cho đối tác về các ngành nghề, thông tin pháp lý, những điều cần biết về hệ Đào tạo từ xa của các trường đại học mà đơn vị đang hợp tác tuyển sinh như: NEU, AOF, HOU, TNU, PTIT…

- Tư vấn, giải đáp các vướng mắc cho đối tác và học viên.

và học viên

- Hướng dẫn, lập kế hoạch và báo cáo định kỳ.

- Hướng dẫn đối tác là các tổ chức quản lý, vận hành hệ thống quản lý khách hàng.

- Đồng hành cùng đối tác trong mọi tình huống công việc phát sinh để có báo cáo kịp thời và định hướng xử lý chuyên môn.

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tăng nhận diện cho các chương trình đào tạo trực tuyến.

- Thực hiện các yêu cầu khác về chuyên môn từ quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành như Truyền thông, Quan hệ khách hàng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục…

- Trình độ học vấn:

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đối tác, quan hệ khách hàng hoặc bán hàng (ưu tiên trong ngành giáo dục)…

- Kinh nghiệm:

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và xây dựng mối quan hệ tốt. Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả. Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…). Ưu tiên ứng viên có sẵn mạng lưới quan hệ trong ngành giáo dục hoặc đào tạo trực tuyến.

- Kỹ năng:

- Ham học hỏi, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định từ 5-10 triệu đồng/tháng, cộng thêm lương và thưởng năng suất dựa trên kết quả chiến dịch (số lượng học viên tuyển sinh đạt được). Thu nhập không giới hạn.

- Thưởng KPI, thưởng dự án (nếu đạt hoặc vượt chỉ tiêu tuyển sinh).

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí như Quản lý hoặc Trưởng phòng Phát triển đối tác.

- Làm việc trong môi trường công bằng, sáng tạo, năng động, văn hóa, đạo đức và tinh thần học tập suốt đời.

- Hỗ trợ làm việc từ xa hoặc linh hoạt thời gian (Trong thời gian thiên tai, dịch bệnh…)

- Phụ cấp ăn trưa, đi lại.

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

- Được nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép theo luật lao động

- Được đi tham quan nghỉ mát hàng năm

- Xét tăng lương 6 tháng/lần

- Thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin