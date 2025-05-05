Tuyển Nhân viên kinh doanh SPX Express làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SPX Express
- Hà Nội:
- Tòa Nhà Capital Place, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình
- Sonatus Building, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1
- Nghệ An (Thành Phố Vinh)
- Đà Nẵng
- Đắk Lắk, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn cho các khách hàng tiềm năng, các cửa hàng kinh doanh trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ... về dịch vụ logistic của SPX.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng.
Thu thập ý tưởng và nhu cầu của khách hàng, từ đó phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại những trải nghiệm tích cực và sự hài lòng cho khách hàng.
Phát triển, thực hiện và đánh giá các chiến lược kinh doanh mới theo từng giai đoạn.
Báo cáo, cập nhật số liệu thống kê về khách hàng và công việc.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng thúc đẩy doanh số bán hàng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Có Laptop cá nhân
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong nhóm ngành logistic, e-commerce
Tại SPX Express Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng cao, không phụ thuộc doanh số
% hoa hồng minh bạch, hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SPX Express
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
