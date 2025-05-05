Tuyển Nhân viên kinh doanh SPX Express làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh SPX Express làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

SPX Express
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
SPX Express

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SPX Express

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Nhà Capital Place, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình

- Sonatus Building, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1

- Nghệ An (Thành Phố Vinh)

- Đà Nẵng

- Đắk Lắk, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn cho các khách hàng tiềm năng, các cửa hàng kinh doanh trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ... về dịch vụ logistic của SPX.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng.
Thu thập ý tưởng và nhu cầu của khách hàng, từ đó phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại những trải nghiệm tích cực và sự hài lòng cho khách hàng.
Phát triển, thực hiện và đánh giá các chiến lược kinh doanh mới theo từng giai đoạn.
Báo cáo, cập nhật số liệu thống kê về khách hàng và công việc.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên hoặc SV chờ bằng tốt nghiệp
Có khả năng thúc đẩy doanh số bán hàng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Có Laptop cá nhân
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong nhóm ngành logistic, e-commerce

Tại SPX Express Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ T7, CN
Lương cứng cao, không phụ thuộc doanh số
% hoa hồng minh bạch, hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SPX Express

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SPX Express

SPX Express

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

