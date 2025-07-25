Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Fine Mold Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Thạch, Phương Đình, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, hàng hóa theo yêu cầu của công ty.

Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng, thời gian giao hàng để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty.

Lập đơn đặt hàng và theo dõi tiến độ giao hàng.

Kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa, phối hợp với bộ phận kho hoặc sản xuất khi hàng về.

Quản lý và cập nhật danh sách nhà cung cấp, hồ sơ mua hàng, báo cáo tình hình mua hàng định kỳ.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng (chậm giao, sai hàng, khiếu nại chất lượng…).

Phối hợp với các phòng ban (kế toán, sản xuất, kho) để đảm bảo quy trình mua hàng diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Fine Mold Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-12 triệu/tháng (Hoặc thoả thuận theo năng lực)

Được đào tạo bài bản nếu chưa có kinh nghiệm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Các chế độ phúc lợi khác của công ty (thưởng lễ, Tết, du lịch, đào tạo…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Fine Mold Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin