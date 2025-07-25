Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

1. Thu tiền xe hàng ngày theo lịch điều xe

- Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc thu tiền củatừng xe: lịch điều xe, bảng giá vé, bảng kê thu tiền của tổng đài

- Kiểm soát vé, thẻ trên các phơi lệnh đảm bảo khớp số khách, giá vé,số seri bàn giao- Kiểm tra lại việc cộng số học trên bảng kê doanh thu, chi phí

- Kiểm tra tính hợp lý của phơi lệnh, bảng kê chi phí, đảm bảo theođúng quy định của công ty

- Tiến hành thu tiền của lái xe, lập bảng kê thu tiền chi tiết từng xe, cóđủ chữ ký của lái xe, thu ngân, nộp thủ quỹ hàng ngày

2. Nhập liệu doanh thu, chi phí lái xe chi vào phần mềm

- Nhập liệu đầy đủ dữ liệu trên phơi lệnh và bảng kê chi phí vào phầnmềm theo quy định

- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày gửi các BP để xác nhận doanh thutừng BP, mã lái, tuyến đường

3. Quản lý vé, thẻ giữ chỗ, lệnh vận chuyển theo từng xe

- Quản lý, cấp phát, thu hồi vé và cuống vé, thẻ, lệnh cho từng đầu xe,lập báo cáo vé sử dụng theo từng đầu xe

4. Chịu trách nhiệm lưu trữ lịch điều, bảng tổng hợp doanhthu, cuống vé, thẻ, LVC theo từng xe/tuyến

- Lưu trữ lịch điều, bảng tổng hợp doanh thu, báo cáo sử dụng vé: lưutheo thời gian, đóng quyển từng tháng

- Lưu trữ vé chưa sử dụng và cuống vé: theo tuyến và theo thời gian

5. Lập các báo cáo liên quan đến phần hành mình phụ trách

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ- 20-30

Phẩm chất/ Thái độ

- Trung thực và liêm chính trong công việc;

- Tính cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao;

- Tính nguyên tắc và sự cương quyết cao.

- Có tâm và say mê với công việc

Trình độ/ Kiến thức

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán

Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Tại Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ 8h00 - 17h30, nghỉ 4 ngày/tháng

- Phương tiện làm việc: máy tính và các VPP khác

Mức lương: từ 7,000,000 - 8,000,000

Phụ cấp, thưởng

Chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ, tết... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin