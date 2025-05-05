Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Đặng, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận/ xử lý, quản lý tiến độ đơn hàng/ tư vấn cho khách hàng

Nghiên cứu mở rộng thị trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc cơ khí

Có mong muốn làm kinh doanh

Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint.

Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Ngoại hình ưu nhìn là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-16 triệu đồng/ tháng. + thưởng doanh số kinh doanh

Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ chỗ ở

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, làm việc lâu dài ổn định

Chế độ BHXH, lương tháng 13, du lịch, khám sức khỏe.

Thưởng các dịp lễ, Tết; chế độ thăm hỏi bản thân, gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKM

