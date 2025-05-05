Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thôn Đặng, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận/ xử lý, quản lý tiến độ đơn hàng/ tư vấn cho khách hàng
Nghiên cứu mở rộng thị trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc cơ khí
Có mong muốn làm kinh doanh
Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint.
Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Ngoại hình ưu nhìn là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-16 triệu đồng/ tháng. + thưởng doanh số kinh doanh
Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ chỗ ở
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, làm việc lâu dài ổn định
Chế độ BHXH, lương tháng 13, du lịch, khám sức khỏe.
Thưởng các dịp lễ, Tết; chế độ thăm hỏi bản thân, gia đình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKM
