Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐÔNG THỦY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - AEON Mall Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

• Phụ trách tư vấn, giới thiệu các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng thông qua việc lắng nghe, nắm bắt tâm lý.

• Đạt được mục tiêu doanh số cửa hàng theo quy định.

• Quản lý, kiểm tra và vệ sinh, trưng bày và sắp xếp hàng hóa, quầy kệ nơi làm việc. Hướng dẫn khách hàng xem, sử dụng và kiểm tra sản phẩm đúng cách.

• Chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm.

• Báo cáo trực tiếp cho Cửa Hàng Trưởng và Quản Lý Bán Lẻ.

• Hỗ trợ các cấp lãnh đạo trong việc phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

• Làm những công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

•Tốt nghiệp tu trung cấp tro len

Đạo đức, trung thực, kỷ luật.

• Ưu tiên có kinh nghiệm, hiểu biết về nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm. Nhân viên từng bán hàng tại trung tâm thương mại.

• Có kỹ năng tư vấn, bán hàng và làm việc nhóm tốt.

• Có sự đam mê dành cho công việc.

• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chuyên nghiệp trong công việc và phục vụ khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐÔNG THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

• Tổng thu nhập: lương cơ bản + thưởng theo doanh số.

• Có cơ hội làm việc ổn định, lâu dài.

• Thưởng lễ, sinh nhật, thưởng đạt doanh số quý, năm, lương tháng 13.

• Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được học hỏi và đào tại về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

