Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ suất ăn công nghiệp, quán ăn, trường học...
Khai thác phát triển doanh số kênh bán hàng
Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới kênh Horeca nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng
Xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ, chứng từ của khách hàng
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm mảng thực phẩm, hàng tiêu dùng: sữa, bơ, thịt, lẩu,...
Ưu tiên từng làm sale tại nhà hàng, khách sạn
Có khả năng thương lượng, thuyết phục; Thích giao tiếp, gặp khách hàng, yêu thích công việc bán hàng.
Yêu cầu nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo và phát triển
Được tham gia các hoạt động, sự kiện trong và ngoài công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI