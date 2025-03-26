Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ suất ăn công nghiệp, quán ăn, trường học...

Khai thác phát triển doanh số kênh bán hàng

Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới kênh Horeca nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng

Xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ, chứng từ của khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 1 năm mảng thực phẩm, hàng tiêu dùng: sữa, bơ, thịt, lẩu,...

Ưu tiên từng làm sale tại nhà hàng, khách sạn

Có khả năng thương lượng, thuyết phục; Thích giao tiếp, gặp khách hàng, yêu thích công việc bán hàng.

Yêu cầu nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi

Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo và phát triển

Được tham gia các hoạt động, sự kiện trong và ngoài công ty

