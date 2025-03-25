Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG PNT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Đắk Lắk ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng, tập trung vào bán các thiết bị/vật liệu xây dựng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và hợp tác lâu dài.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải đáp thắc mắc.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả, đạt được mục tiêu doanh số được giao.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất các giải pháp bán hàng phù hợp.

Thực hiện báo cáo doanh số, báo cáo khách hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Quản lý hồ sơ khách hàng, hợp đồng và các giấy tờ liên quan.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và các xu hướng mới trong ngành xây dựng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, máy móc, đồ kim khí

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.

Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm và thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG PNT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG PNT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin