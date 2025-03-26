Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm bán hàng kênh Horeca (nhà hàng, coffee bistro, vendor, catering...)

- Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện các hoạt động bán hàng và phát triển khách hàng mới

- Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày

- Thu thập thông tin thị trường, thực hiện các báo cáo hoạt động liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 23-26 tuổi

- Tốt nghiệp các ngành: QTKD, Kinh tế, công nghệ thực phẩm...

- Có kinh nghiệm Sale từ 1 năm trở lên.

- Tiếng Anh giao tiếp

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- SALARY: 9~12tr Gross

SALARY:

- WORKING TIME: Thứ 2~ Thứ 6: 8h00~17h00

WORKING TIME:

- Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định nhà nước, ngoài ra công ty còn mua thêm các loại BH khác cho nhân viên như: BH tai nạn 24h, BH công tác

- Các ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước

- Các trợ cấp và quyền lợi khác của công ty: Du lịch hằng năm, quà tặng sinh nhật, lương tháng 13, thưởng cuối năm tài chính, giao lưu team hằng quý…

- Làm việc trong môi trường, văn hóa Nhật Bản

- Thường xuyên có các khóa đào tạo kĩ năng mềm cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

