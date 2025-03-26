Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm bán hàng kênh Horeca (nhà hàng, coffee bistro, vendor, catering...)
- Lập kế hoạch bán hàng, thực hiện các hoạt động bán hàng và phát triển khách hàng mới
- Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày
- Thu thập thông tin thị trường, thực hiện các báo cáo hoạt động liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 23-26 tuổi
- Tốt nghiệp các ngành: QTKD, Kinh tế, công nghệ thực phẩm...
- Có kinh nghiệm Sale từ 1 năm trở lên.
- Tiếng Anh giao tiếp

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- SALARY: 9~12tr Gross
- WORKING TIME: Thứ 2~ Thứ 6: 8h00~17h00
- Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định nhà nước, ngoài ra công ty còn mua thêm các loại BH khác cho nhân viên như: BH tai nạn 24h, BH công tác
- Các ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước
- Các trợ cấp và quyền lợi khác của công ty: Du lịch hằng năm, quà tặng sinh nhật, lương tháng 13, thưởng cuối năm tài chính, giao lưu team hằng quý…
- Làm việc trong môi trường, văn hóa Nhật Bản
- Thường xuyên có các khóa đào tạo kĩ năng mềm cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

