Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phần mềm 365 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần phần mềm 365
- Hà Nội: 54/3 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Khai thác nguồn data từ công ty cung cấp và chủ động tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
Phát triển doanh thu đến từ những khách hàng hiện có của công ty theo dự án công ty
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ công ty dựa trên nhu cầu khách hàng
Phân tích nhu cầu, đề xuất giải pháp nâng cao doanh thu cho công ty
Sử dụng linh hoạt các công cụ & phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề từ khách hàng một cách kịp thời & chuyên nghiệp.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về phần mềm là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp, khả năng thuyết phục
Tính cách cá nhân mạnh mẽ, năng động, nhiệt huyết, có định hướng đạt mục tiêu, chủ động, tích cực
Khả năng làm việc dưới áp lực, thích nghi và phát triển trong môi trường di chuyển nhanh
Tại Công ty cổ phần phần mềm 365 Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương tháng 13 theo kết quả công việc
Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ lễ, nghỉ tết
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
Tham gia các buổi party và du lịch của công ty, đãi ngộ cho người thân du lịch hàng năm
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước
Nhân viên có thâm niên từ 1 năm trở lên sẽ có thêm bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe 24/7
Thưởng thâm niên cho những nhân viên gắn bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm 365
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
