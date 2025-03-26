Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phần mềm 365 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phần mềm 365 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần phần mềm 365
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty cổ phần phần mềm 365

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần phần mềm 365

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54/3 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Khai thác nguồn data từ công ty cung cấp và chủ động tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
Phát triển doanh thu đến từ những khách hàng hiện có của công ty theo dự án công ty
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ công ty dựa trên nhu cầu khách hàng
Phân tích nhu cầu, đề xuất giải pháp nâng cao doanh thu cho công ty
Sử dụng linh hoạt các công cụ & phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề từ khách hàng một cách kịp thời & chuyên nghiệp.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm Tư vấn, CSKH, Sales ...
Có kinh nghiệm về phần mềm là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp, khả năng thuyết phục
Tính cách cá nhân mạnh mẽ, năng động, nhiệt huyết, có định hướng đạt mục tiêu, chủ động, tích cực
Khả năng làm việc dưới áp lực, thích nghi và phát triển trong môi trường di chuyển nhanh

Tại Công ty cổ phần phần mềm 365 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 10 - 20 triệu theo năng lực (chính sách lương rõ ràng bao gồm: lương cứng, lương hoàn thành KPI, thưởng KPI)
Được hưởng lương tháng 13 theo kết quả công việc
Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ lễ, nghỉ tết
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
Tham gia các buổi party và du lịch của công ty, đãi ngộ cho người thân du lịch hàng năm
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước
Nhân viên có thâm niên từ 1 năm trở lên sẽ có thêm bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe 24/7
Thưởng thâm niên cho những nhân viên gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm 365

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phần mềm 365

Công ty cổ phần phần mềm 365

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 46 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

