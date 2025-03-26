Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiền Sinh Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Tiếp cận KH và giới thiệu sản phẩm

- Hiểu rõ về thông tin về sản phẩm, dịch vụ công ty đang kinh doanh

- Tìm kiếm và phát triển danh sách khách hàng

- Liên hệ và kết nối với khách hàng

2. Thuyết phục và tư vấn khách hàng, đảm bảo doanh số bán hàng

- Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch công tác tuần/ tháng/quý

- Theo dõi tình hình và kết quả bán hàng

3. Xử lý khiếu nại & chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng của KH đến khi hoàn tất giao hàng

- Theo dõi xử lý khiếu nại của KH (nếu có).

4. Báo cáo và đề xuất giải pháp, chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương

- Có kiến thức về bán hàng, xây dựng mạng lưới KH, phát triển thị trường

- Có kinh nghiệm trong kinh doanh dự án là một lợi thế

- Tiếng Anh: Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật cơ bản

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiền Sinh Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 10,000,000 - 13,000,000 (+ hoa hồng từ 1- 3%), tổng thu nhập thay đổi theo năng lực không giới hạn.

- Cấp laptop cùng các công cụ hỗ trợ công việc.

- Phụ cấp như: điện thoại, công tác phí…

- Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng đột xuất/dự án, thưởng cống hiến mỗi 05 năm.

- Bảo hiểm Tai nạn 24/7, Bảo hiểm Sức Khỏe (cho Quản lý và Nhân viên có thâm niên 3 năm), Bảo hiểm Nhân thọ (cho Nhân viên trên 10 năm).

- Các chế độ phúc lợi khác: kiểm tra sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, các chương trình chăm sóc con em nhân viên (quà tặng 1/6, Tết Trung Thu, khen thưởng con em nhân viên có thành tích học tập tốt...), chương trình động viên và gắn kết.

- Nhiều hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe: Yoga, chạy bộ, bóng đá,...

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

- Chương trình thử việc với lộ trình rõ ràng.

- Môi trường làm việc ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thiền Sinh Thái

