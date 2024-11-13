Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Thuận an, TP Huế

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược
- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án...
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ. Từ 22 – 35 tuổi, có kinh nghiệm sale trong nghành thực phẩm là một lợi thế.
- Có bằng cấp Trung cấp trở lên
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Du lịch, nghỉ mát, Teambuilding
- Chế độ tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 Nguyễn Văn Tuyết, P.Thuận An, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

