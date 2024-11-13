Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: Thuận an, TP Huế
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược
- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án...
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ. Từ 22 – 35 tuổi, có kinh nghiệm sale trong nghành thực phẩm là một lợi thế.
- Có bằng cấp Trung cấp trở lên
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
- Siêng năng, kiên trì, trung thực
- Có bằng cấp Trung cấp trở lên
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
- Siêng năng, kiên trì, trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Du lịch, nghỉ mát, Teambuilding
- Chế độ tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Du lịch, nghỉ mát, Teambuilding
- Chế độ tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI