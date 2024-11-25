Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 93/15 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Mô tả công việc:

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Tư vấn, bán hàng các sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động.

Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Khả năng làm việc độc lập.

- Nắm vững tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn + thưởng doanh số.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo bài bản.

Hưởng tất cả các chế độ BHXH, BHYT..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin