Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Sản xuất Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 93/15 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Mô tả công việc:
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Tư vấn, bán hàng các sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động.
Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Khả năng làm việc độc lập.
- Nắm vững tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn + thưởng doanh số.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo bài bản.
Hưởng tất cả các chế độ BHXH, BHYT..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
