Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HI1 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HI1 VIỆT NAM
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tham gia xây dựng nội dung marketing trên các nền tảng: Facebook, TikTok, Website, Zalo,...
Lên ý tưởng và thực hiện các video ngắn (quay – dựng cơ bản) phục vụ hoạt động quảng bá sản phẩm/dự án
Viết bài quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chăm sóc nội dung fanpage
Hỗ trợ tổ chức các chiến dịch truyền thông, livestream, sự kiện online
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường
Có khả năng lên ý tưởng nội dung sáng tạo, biết sử dụng các công cụ dựng video cơ bản như CapCut, Canva, Premiere,… là một lợi thế
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động trong công việc
Yêu thích lĩnh vực Marketing, đặc biệt trong môi trường TMĐT và công nghệ
Có khả năng lên ý tưởng nội dung sáng tạo, biết sử dụng các công cụ dựng video cơ bản như CapCut, Canva, Premiere,… là một lợi thế
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động trong công việc
Yêu thích lĩnh vực Marketing, đặc biệt trong môi trường TMĐT và công nghệ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HI1 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 6 – 9 triệu/tháng (tùy năng lực)
Được đào tạo kỹ năng marketing, chạy quảng cáo, sáng tạo nội dung
Cơ hội làm việc trong đội ngũ trẻ trung, năng động, không ngừng đổi mới
Tham gia BHXH – BHYT đầy đủ sau thử việc
Có lộ trình phát triển rõ ràng
Được đào tạo kỹ năng marketing, chạy quảng cáo, sáng tạo nội dung
Cơ hội làm việc trong đội ngũ trẻ trung, năng động, không ngừng đổi mới
Tham gia BHXH – BHYT đầy đủ sau thử việc
Có lộ trình phát triển rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HI1 VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI