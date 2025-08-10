Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HI1 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Tham gia xây dựng nội dung marketing trên các nền tảng: Facebook, TikTok, Website, Zalo,...

Lên ý tưởng và thực hiện các video ngắn (quay – dựng cơ bản) phục vụ hoạt động quảng bá sản phẩm/dự án

Viết bài quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chăm sóc nội dung fanpage

Hỗ trợ tổ chức các chiến dịch truyền thông, livestream, sự kiện online

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Có khả năng lên ý tưởng nội dung sáng tạo, biết sử dụng các công cụ dựng video cơ bản như CapCut, Canva, Premiere,… là một lợi thế

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động trong công việc

Yêu thích lĩnh vực Marketing, đặc biệt trong môi trường TMĐT và công nghệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HI1 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6 – 9 triệu/tháng (tùy năng lực)

Được đào tạo kỹ năng marketing, chạy quảng cáo, sáng tạo nội dung

Cơ hội làm việc trong đội ngũ trẻ trung, năng động, không ngừng đổi mới

Tham gia BHXH – BHYT đầy đủ sau thử việc

Có lộ trình phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HI1 VIỆT NAM

