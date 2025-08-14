Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Nhận data khách hàng, phân chia và lọc những khách hàng tiềm năng theo khu vực..., quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng.

Gọi điện cho Cửa hàng/Nhà hàng để tư vấn giới thiệu, thuyết phục quán tham gia các chương trình khuyến mãi/deal chạy trên ShopeeFood.

Đảm bảo các chỉ số KPI được yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Không vướng bận lịch học.

Kinh nghiệm Telesale hoặc Call center. Được đào tạo

Chỉ cần có kĩ năng bàn phím tốt (50WPM/Phút)

Có thể làm thời vụ trong vòng 6 tháng

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng (LCB + KPIs + Phụ cấp).

Thưởng Quý: 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ.

Chuyên cần: 200.000/Tháng

Thời vụ (Không đóng BHXH)

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Làm việc trong 6 tháng. Định hướng có thể lâu dài theo mong muốn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.