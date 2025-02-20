Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Maxdream làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 27 Đường 5, khu nhà ở Vạn Phúc 1, khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu tìm hiểu thông tin về thị trường máy lọc nước, các đối thủ trong ngành, các công nghệ, sản phẩm lọc nước hiện có…tự trang bị kiến thức thương mại về ngành, thị trường cho bản thân và cập nhập cho cấp trên.

Chăm sóc khách hàng cũ từ hệ thống data của công ty đồng thời tiếp nhận data mới do công ty giao xuống để tư vấn, thuyết phục và chốt các đơn hàng, hợp đồng. Các khách hàng mới là các cá nhân, đơn vị có nhu cầu lọc nước, biệt thự, lâu đài, nhà phố, lọc nước cho cán bộ công nhân viên các công ty, nhà máy…

Tự xây dựng phương tiện truyền thông bán hàng online cá nhân như zalo, fanpage, các video clip, trên các cộng đồng hội nhóm online …để tăng uy tín cá nhân trong bán hàng và mở rộng phát triển cơ hội bán hàng.

Đi gặp gỡ, tư vấn khảo sát trực tiếp với các khách hàng dạng dự án, lọc tổng đầu nguồn …hoặc khi cần thiết.

Làm việc với các phòng ban nội bộ, và là đầu mối để triển khai thực hiện đơn hàng, bao gồm việc giao hàng, lắp đặt và bảo hành , bảo trì sản phẩm, theo dõi tiến đô thu hồi công nợ .

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên .

Thời gian làm việc: hành chính từ 8h30 đến 17h30 (từ thứ 2-thứ 6), thứ 7 làm từ (8h30 đến 12h)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp, chốt bán hàng, có khả năng tự tìm kiếm khách hàng qua các kênh online là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập tốt như làm việc nhóm, dưới áp lực cao

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thấu hiểu con người tốt.

Có nhu cầu phát triển bản thân, tăng thu nhập, tlên vị trí quản lý team sales trong thời gian ngắn, hoặc có thể làm việc ngay ở vị trí quản lý team

Kỹ năng tư vấn khách hàng, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với khách hàng/ đối tác ( thầu xây dựng, tư vấn thiết kế…)

Có kinh nghiệm sales từ 2 năm trở lên,ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành lọc nước

Tại Công Ty Cổ Phần Maxdream Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường tiếp cận khoa học, công nghệ cùng những chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực nước và môi trường đang là ngành cấp thiết nhất của đời sống.

Mức lương 8-12tr + commission / doanh thu. Thu nhập trung bình 15- 25tr/ tháng khi đạt được KPI tối thiểu.

Chính sách bảo hiểm, nghỉ mát hàng năm theo quy định của nhà nước

Các hoạt động teambuilding,đào tạo phát triển cá nhân liên tục

Lương thưởng xứng đáng, công bằng. Cơ hội thăng tiến cao, nhiều vị trí cấp cao đang còn trống

Cơ hội trở thành cổ đông của công ty thông qua chính sách đãi ngộ nhân tài, khích lệ mua cổ phiếu ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Maxdream

