Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - đồng tháp - Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và thực hiện việc kinh doanh, hoạt động quản bá tiếp thị tại thị trường phụ trách.

- Tìm kiếm khách hàng để mở rộng và phát triển thị trường, phát triển doanh số bán hàng, theo dõi và báo cáo tình hình doanh số bán hàng so với kế hoạch, đảm bảo doanh thu và công nợ khách hàng.

- Chăm sóc KH, chịu được áp lực cao, phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc.

- Phối hợp với các bạn sales admin để đưa ra chương trình và kế hoạch giao dịch với các đại lý trong khu vực phụ trách, bố trí lịch giao hàng phù hợp, nhanh chóng.

- Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Trưởng Phòng Kinh Doanh.

- Có tinh thần trách nhiệm và tính tự giác cao, chịu được áp lực .

- Có kỹ năng giao tiếp tốt để đối ứng với khách hàng.

- Chi tiết công viêc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, từ 22 ~ 32 tuổi

- Có kinh nghiệm sales từ 1 năm trở lên

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các khoá đào tạo kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm sức khoẻ chất lượng cao.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ - Tết, du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.