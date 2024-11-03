Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hạnh làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Bình Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn và hỗ trợ KH về các dịch vụ đang có của Garage

- Tìm hiểu nhu cầu của KH, đưa ra các giải pháp tốt nhất để hỗ trợ KH

- Theo dõi tình trạng đơn hàng và hỗ trợ khách hàng sau khi lên đơn

- Cập nhật các thông tin, báo cáo liên quan đến quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên

Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương về lĩnh vực Ô tô và Phụ kiện Giao tiếp tốt, tự tin là 1 lợi thế Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng sale,telesale, CSKH , tư vấn bán hàng Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng. Nhiệt huyết, năng lượng kỹ luật tốt Làm việc Fulltime hành chính

Quyền Lợi

Thu nhập bình quân: 10-20 triệu/tháng (tùy theo năng lực) Thu nhập trên bao gồm (lương cơ bản 7 triệu + thưởng KPI) Thử việc 2 tháng nhận 100% lương cứng (không phụ thuộc KPI) Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hạnh

