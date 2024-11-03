Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hạnh làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hạnh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Phước: Bình Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn và hỗ trợ KH về các dịch vụ đang có của Garage
- Tìm hiểu nhu cầu của KH, đưa ra các giải pháp tốt nhất để hỗ trợ KH
- Theo dõi tình trạng đơn hàng và hỗ trợ khách hàng sau khi lên đơn
- Cập nhật các thông tin, báo cáo liên quan đến quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương về lĩnh vực Ô tô và Phụ kiện Giao tiếp tốt, tự tin là 1 lợi thế Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng sale,telesale, CSKH , tư vấn bán hàng Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng. Nhiệt huyết, năng lượng kỹ luật tốt Làm việc Fulltime hành chính
Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương về lĩnh vực Ô tô và Phụ kiện
Giao tiếp tốt, tự tin là 1 lợi thế
Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng sale,telesale, CSKH , tư vấn bán hàng
Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng.
Nhiệt huyết, năng lượng kỹ luật tốt
Làm việc Fulltime hành chính
Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương về lĩnh vực Ô tô và Phụ kiện Giao tiếp tốt, tự tin là 1 lợi thế Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng sale,telesale, CSKH , tư vấn bán hàng Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng. Nhiệt huyết, năng lượng kỹ luật tốt Làm việc Fulltime hành chính
Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương về lĩnh vực Ô tô và Phụ kiện
Giao tiếp tốt, tự tin là 1 lợi thế
Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng sale,telesale, CSKH , tư vấn bán hàng
Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng.
Nhiệt huyết, năng lượng kỹ luật tốt
Làm việc Fulltime hành chính
Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bình quân: 10-20 triệu/tháng (tùy theo năng lực) Thu nhập trên bao gồm (lương cơ bản 7 triệu + thưởng KPI) Thử việc 2 tháng nhận 100% lương cứng (không phụ thuộc KPI) Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước khi làm việc.
Thu nhập bình quân: 10-20 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
Thu nhập trên bao gồm (lương cơ bản 7 triệu + thưởng KPI)
Thử việc 2 tháng nhận 100% lương cứng (không phụ thuộc KPI)
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch
Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước khi làm việc.
Thu nhập bình quân: 10-20 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
Thu nhập trên bao gồm (lương cơ bản 7 triệu + thưởng KPI)
Thử việc 2 tháng nhận 100% lương cứng (không phụ thuộc KPI)
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch
Được đóng BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước khi làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hạnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI