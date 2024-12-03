Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
- Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Kinh doanh sản phẩm phân bón vi sinh.
Xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm.
Chăm sóc các khách hàng.
Nghiên cứu, khảo sát thị trường lấy nhu cầu.
Làm việc tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các ngành: Nông Nghiệp, Trồng Trọt, Thực Vật, Quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính...
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
Một số kĩ năng cần có: kĩ năng giao tiếp, đàm phán,...
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
Một số kĩ năng cần có: kĩ năng giao tiếp, đàm phán,...
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (Trả đủ 100% ngay tháng đầu tiên nhận việc).
Đóng các khoản BẢO HIỂM ngay sau khi nhận việc.
Có cơ hội thăng cấp bậc.
Khám bệnh định kỳ theo quy định 1 năm 1 lần.
Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.
Có 12 ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm.
Lương tháng 13 theo quy định của công ty.
Xét duyệt tăng lương hàng năm.
Các quyền lợi và chế độ khác theo Bộ luật lao động Việt Nam.
Đóng các khoản BẢO HIỂM ngay sau khi nhận việc.
Có cơ hội thăng cấp bậc.
Khám bệnh định kỳ theo quy định 1 năm 1 lần.
Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.
Có 12 ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm.
Lương tháng 13 theo quy định của công ty.
Xét duyệt tăng lương hàng năm.
Các quyền lợi và chế độ khác theo Bộ luật lao động Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI