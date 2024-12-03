Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Bình Phước

Mô Tả Công Việc

Kinh doanh sản phẩm phân bón vi sinh.

Xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm.

Chăm sóc các khách hàng.

Nghiên cứu, khảo sát thị trường lấy nhu cầu.

Làm việc tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các ngành: Nông Nghiệp, Trồng Trọt, Thực Vật, Quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính...

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Một số kĩ năng cần có: kĩ năng giao tiếp, đàm phán,...

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản (Trả đủ 100% ngay tháng đầu tiên nhận việc).

Đóng các khoản BẢO HIỂM ngay sau khi nhận việc.

Có cơ hội thăng cấp bậc.

Khám bệnh định kỳ theo quy định 1 năm 1 lần.

Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

Có 12 ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm.

Lương tháng 13 theo quy định của công ty.

Xét duyệt tăng lương hàng năm.

Các quyền lợi và chế độ khác theo Bộ luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển

