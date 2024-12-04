Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lavicom làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 20 đường 7, Khu nhà ở Đông Nam, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước,

Nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing, gọi điện, tư vấn sản phẩm, chương trình bán hàng cho khách sỉ, đại lý, nhà thuốc, phòng khám.

Duy trì và phát triển số lượng khách hàng (khách sỉ, đại lý, nhà thuốc) mua hàng và kinh doanh các sản phẩm của công ty tại địa bàn được chỉ định.

Chăm sóc lại khách hàng sỉ, đại lý, điểm Nhà thuốc, Quầy thuốc đúng lịch, đủ số lượng.

Chịu toàn bộ trách nhiệm về việc phát triển và đạt chỉ tiêu sản lượng, doanh thu theo kế hoạch của cấp quản lý và công ty phân bổ.

Xây dựng mối quan hệ tốt với các khách hàng.

Xây dựng và phát triển hình ảnh Công ty.

Tốt nghiệp ĐH, CĐ các ngành Dược, Quản trị kinh doanh, Marketing.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên từng làm trình dược viên tại các Công ty Dược phẩm hoặc Thiết bị y tế hoặc có mối quan hệ tốt với các Nhà thuốc.

Tại Công ty TNHH Lavicom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 – 10tr + % doanh số

Phụ cấp ăn trưa.

Công tác phí theo quy định.

Lương tháng 13, 14, thưởng thâm niên, du lịch hằng năm theo quy định chung của Công ty.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, ...

Được đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn về sản phẩm; các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng;

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật, Quy chế của Công ty, Công Đoàn.

