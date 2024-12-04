Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 82 Đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng

Chủ động phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng cũ và đối tác tiềm năng

Gửi báo giá, hợp đồng, làm các thủ tục thanh toán và theo dõi, hỗ trợ đơn hàng từ khi bắt đầu đến khi đơn hàng được thanh toán hoàn tất

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật Hóa dầu, Hóa phân tích, môi trường, vật liệu, thực phẩm,..

Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng chăm sóc khách hàng

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, Sinh viên mới tốt nghiệp nhưng có tố chất, trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc

Giới tính: Nam/Nữ

Làm việc tại địa chỉ: 82 Đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Được đào tạo thường xuyên, không ngừng phát triển bản thân

Đóng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo nhà nước quy định và nhiều phúc lợi khác

Tăng lương theo định kỳ

Làm việc từ thứ 2 - 6. T7, Chủ Nhật nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN

