Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- 82 Đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chủ động tìm kiếm khách hàng
Chủ động phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng cũ và đối tác tiềm năng
Gửi báo giá, hợp đồng, làm các thủ tục thanh toán và theo dõi, hỗ trợ đơn hàng từ khi bắt đầu đến khi đơn hàng được thanh toán hoàn tất
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật Hóa dầu, Hóa phân tích, môi trường, vật liệu, thực phẩm,..
Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng chăm sóc khách hàng
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, Sinh viên mới tốt nghiệp nhưng có tố chất, trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc
Giới tính: Nam/Nữ
Làm việc tại địa chỉ: 82 Đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM
Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Được đào tạo thường xuyên, không ngừng phát triển bản thân
Đóng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo nhà nước quy định và nhiều phúc lợi khác
Tăng lương theo định kỳ
Làm việc từ thứ 2 - 6. T7, Chủ Nhật nghỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
