Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2

- 7 đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Phường Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu ...và 24 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Chăm sóc và hỗ trợ Đại Lý tăng trưởng doanh số.
- Tìm kiếm đối tác đủ điều kiện để hợp tác phân phối, mở rộng thị trường.
- Tham gia lập kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng đến Đại Lý.
- Giới thiệu sản phẩm và đại diện MPE tương tác với khách hàng, giải quyết các việc cơ bản trong Mua - Bán với Đại Lý.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên viên phát triển thị trường là Nam, tuổi từ 20 đến 35.
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, quản trị kinh doanh, có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện - chiếu sáng, cửa hàng, tiệm điện, đại lý,...
- Có khả năng đàm phán thương lượng Win - Win, nhạy bén trong bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 15 - 30 triệu/tháng. Bán hàng giỏi có thể đạt thu nhập trên 50 triệu/tháng.
- Được đào tạo kỹ năng kinh doanh, kỹ thuật điện, công nghệ chiếu sáng tân tiến nhất.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại, cải tiến liên tục. Cấp trên và đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình...
- Ký hợp đồng lao động và được hưởng các quyền lợi theo luật lao động, sau khi hoàn thành thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

