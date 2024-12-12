Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- 20 đường 52, KĐT Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Gọi điện dựa trên danh sách Khách Hàng công ty cung cấp.
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Trả lời điện thoại, zalo của khách hàng.
Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng công ty cung cấp
Tham gia, thực hiện các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, từ 22-32 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan (kỹ sư điện tử, công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan).
Giọng dễ nghe, tính hướng ngoại, biết cách giao tiếp khách hàng.
Kiên nhẫn, ham học hỏi, có tính cầu thị, chủ động, hoạt bát chăm chỉ.
Tính hướng ngoại, biết cách giao tiếp khách hàng, đối tác.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm chăm sóc nhóm khách hàng về lĩnh vực: Công nghệ, Giáo dục, Thiết bị an ninh
Giọng dễ nghe, tính hướng ngoại, biết cách giao tiếp khách hàng.
Kiên nhẫn, ham học hỏi, có tính cầu thị, chủ động, hoạt bát chăm chỉ.
Tính hướng ngoại, biết cách giao tiếp khách hàng, đối tác.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm chăm sóc nhóm khách hàng về lĩnh vực: Công nghệ, Giáo dục, Thiết bị an ninh
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương+hưởng khi khách hàng chăm sóc chuyển đổi đơn hàng thành công (tỷ lệ thưởng sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Được tham gia các đào tạo nghiệp vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng bởi giám đốc công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty:
Được đóng BHXH ngay sau khi kí HĐLĐ chính thức
Được tham gia các đào tạo nghiệp vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng bởi giám đốc công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty:
Được đóng BHXH ngay sau khi kí HĐLĐ chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI