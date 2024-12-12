Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 20 đường 52, KĐT Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện dựa trên danh sách Khách Hàng công ty cung cấp.

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Trả lời điện thoại, zalo của khách hàng.

Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng công ty cung cấp

Tham gia, thực hiện các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22-32 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan (kỹ sư điện tử, công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan).

Giọng dễ nghe, tính hướng ngoại, biết cách giao tiếp khách hàng.

Kiên nhẫn, ham học hỏi, có tính cầu thị, chủ động, hoạt bát chăm chỉ.

Tính hướng ngoại, biết cách giao tiếp khách hàng, đối tác.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm chăm sóc nhóm khách hàng về lĩnh vực: Công nghệ, Giáo dục, Thiết bị an ninh

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương+hưởng khi khách hàng chăm sóc chuyển đổi đơn hàng thành công (tỷ lệ thưởng sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Được tham gia các đào tạo nghiệp vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng bởi giám đốc công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty:

Được đóng BHXH ngay sau khi kí HĐLĐ chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin