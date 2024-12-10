Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty Cổ Phần Dnp Holding

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- Các Tỉnh Bình Phước

- Các Tỉnh Gia Lai

- Các Tỉnh Kon Tum

- Các Tỉnh Lâm Đồng

- Các Tỉnh Tiền Giang, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm NPP, đại lý mới
Chăm sóc KH cũ
Cập nhật thông tin thị trường
Phối hợp hoàn tất đơn hàng
Đề xuất ý tưởng kinh doanh khu vực phụ trách
Báo cáo, lập kế hoạch thị trường
Phụ trách các tỉnh : Lâm Đồng, Gia lai, Kontum, Tiền Giang, Bình Phước
Đồng thời tìm kiếm quản lý kinh doanh khu vực Miền Tây và Miền Đông
1 tuần lên VP đại diện tại HCM họp 1 - 2 lần.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp 12/12
Trên 1 năm kinh nghiệm sales
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng kênh phân phối, đại lý về mảng vật liệu xây dựng và điện nước
Thương lượng, bán hàng, giải quyết vấn đề, đọc số liệu, excel
Nhà ở 1 trong các tỉnh phụ trách
Chấp nhận công tác ở các tỉnh khác theo điều động

Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dnp Holding

Công Ty Cổ Phần Dnp Holding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

